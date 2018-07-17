"Просто загляденье": Анна Семенович поразила фанатов постройневшей фигурой

Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович выложила в Сеть ролик, на котором запечатлена в обтягивающем малиновом платье.

Видео исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, меньше чем за сутки, оно собрало около 300 тысяч просмотров.

В ролике артистка танцует в малиновом платье, в центре внимания оказалась ее пышная грудь. Поклонники отметили, что артистка постройнела, и восхитились ее формами.

"Потрясающе обаятельная и стройная девушка!", "Агооонь!", "Как круто всхуднули, просто загляденье", - расхваливали подписчики.

Публикация от Премьера❗️Стори ‼️ (@ann_semenovich) 16 Июл 2018 в 10:03 PDT

Ранее Анна Семенович на отдыхе позировала в соблазнительном платье.