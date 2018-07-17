"Просто загляденье": Анна Семенович поразила фанатов постройневшей фигурой

Певица похвасталась формами в облегающем платье.
Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович выложила в Сеть ролик, на котором запечатлена в обтягивающем малиновом платье.
Видео исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, меньше чем за сутки, оно собрало около 300 тысяч просмотров.
В ролике артистка танцует в малиновом платье, в центре внимания оказалась ее пышная грудь. Поклонники отметили, что артистка постройнела, и восхитились ее формами.
"Потрясающе обаятельная и стройная девушка!", "Агооонь!", "Как круто всхуднули, просто загляденье", - расхваливали подписчики.
Ранее Анна Семенович на отдыхе позировала в соблазнительном платье.