"Прям как трейлер захватывающего фильма!": Лобода заинтриговала фанатов тизером клипа

Артистка в ролике поцеловалась с девушкой.

Светлана Лобода поделилась тизером клипа instagram.com/lobodaofficia

На своей странице в Instagram певица опубликовала ролик, в котором она предстает в образе капризной звезды, которая стебется над своей домработницей, прожигает жизнь, и не стесняется целовать девушку.

"Все люди как люди. Teaser. Superstar", - подписала она видео.

На тизер бурно отреагировали поклонники: одни расхвалили идею певицы, и заверили, что с нетерпением ждут выхода клипа.

"Очень жду клипа... уверенна будет бомба", "Ну огонь! Прям как трейлер захватывающего фильма!", "Ну невозможно быть настолько крутой! Жду, очень жду", - восхищались фанаты.

Другие же не поняли, зачем в конце поцелуй – и провели параллель с клипом Анны Седоковой, где она также целовала девушку.

"Эх, Седокова с лесби уже опередила", "Ого..се! Неожиданный поворот с поцелуем", "Почему нельзя не с бабами целоваться?", " Объясните мне, зачем целоваться с женщиной? Или делать вид, что целуешься? Что горячего мужчину нельзя было найти для этого?", - писали юззеры.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 19 Июл 2018 в 5:11 PDT

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