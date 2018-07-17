"Просто бомбезно": Светлана Лобода покорила фанатов дерзким образом

Украинская певица Светлана Лобода, которая стала мамой во второй раз, выступила в Москве на трибьют-концерте в Олимпийском, посвященному дню рождения Григория Лепса.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором позирует в блестящей блузе с воланами, черном пиджаке в пайетку, и черных кожаных штанах.

"Rock-n-roll", - лаконично подписала фото артистка.

Поклонники расхвалили артистку за нардя, и отметили, что такой стиль ей к лицу.

"Просто бомбезно", "Вам очень идет черный цвет одежды", "Крутой стиль!", "Очень красивый образ", - расхваливали подписчики.

Ранее Светлана Лобода рассекретила необычное имя второй дочери.