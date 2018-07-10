Жаркие поцелуи с девушкой и откровенные наряды: Анна Седокова выпустила провокационный клип

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова выпустила новый провокационный клип на песню "Ни слова о нем".

Ролик опубликован на официальном канале артистки в YouTube.

"Мне кажется, что это мое первое видео не о любви... О чем? Я еще и сама не поняла. Я просто хочу танцевать до потери сознания и целоваться", - написала артистка в Instagram, процитировав слова из своей песни.

В клипе, режиссером которого стал Дмитрий Авдеев, певица, выходя из машины, ругается с мужчиной, и вскоре попадает в закрытый женский клуб, где находятся соблазнительные девушки, сексуально танцующие и откровенно одетые. Сама Седокова в ходе клипа преображается, предстает все в более откровенной одежде, потом и вовсе целуется со своей спутницей.

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