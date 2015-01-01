Рианна приревновала Лопес к бывшему возлюбленному

Рианна не думала, что рэпер так быстро найдет ей замену.
Об этом пишет dailymail.co.uk.
47-летнюю известную певицу и актрису Дженнифер Лопес в последнее время часто замечают в компании 30-летнего популярного рэпера Дрейка.
Кроме того, что они сейчас записывают совместную песню, появляются вместе в ночных клубах, ресторанах, а также публикуют романтический фото в Сети и флиртуют друг с другом.
По информации издания данная новость очень расстроила Рианну, которая ранее встречалась с Дрейком.
Рианна не думала, что рэпер так быстро найдет ей замену. Разгневанная певица решила отписаться от странички Лопес в Instagram. От Дрейка Рианна отписалась еще в октябре.
Напомним, не так давно Лопес разорвали свои отношения с 29-летнем танцором Каспером Смартом.