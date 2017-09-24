Рианна выгуляла наряд от украинского бренда

Наряд состоит из белой юбки-трапеции с пуговицам и розового топа с объемными рукавами.

Певица Рианна Instagram

Певица Рианна на презентации своей первой коллекции косметики в Мадриде появилась в платье от украинского дизайнера.

Об этом пишет kp.ua.

Ри-Ри выбрала наряд из весенне-летней коллекции бренда Marianna Senchina, которую дизайнер Марианна Сенчина презентовала в Киеве в начале сентября.

Публикация от Rihanna Daily (@rihannadaily) Сен 23 2017 в 7:44 PDT

Как пишет Vogue, стилист Рианны связался с дизайнером и запросил понравившиеся образы, один из которых певица продемонстрировала в Мадриде. Наряд состоит из белой юбки-трапеции с пуговицам и розового топа с объемными рукавами. Юбка и топ украшены цветочным принтом и завязываются спереди. Под этот романтичный образ певица обула розовые босоножки с завязками на невысоком каблуке.

Публикация от Rihanna Daily (@rihannadaily) Сен 25 2017 в 1:03 PDT

Презентация первой коллекции бренда Marianna Senchina состоялась осенью 2014 года на Kiev Fashion Scout. Всего за три года дизайнеру удалось добиться узнаваемости не только в Украине, но и за границей. Одежду от Сенчиной носят многие мировые модные блогеры. Главная фишка бренда - смелые необычные принты.

Публикация от Rihanna Daily (@rihannadaily) Сен 24 2017 в 10:05 PDT

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