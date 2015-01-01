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Сердце матери не выдержало: умерла актриса Дебби Рейнольдс, сразу после смерти дочери Кэрри Фишер

Сегодня, 12:20

У 84-летней актрисы случился инсульт.

Дебби Рейнольдс, Кэрри Фишер
Дебби Рейнольдс, Кэрри Фишер Reuters
Американская актриса Дебби Рейнольдс умерла на следующий день после смерти ее дочери, актрисы Кэрри Фишер, сыгравшей принцессу Лею в "Звездных войнах".

Об этом пишет bbc.com.

По данным американских СМИ, у 84-летней актрисы случился инсульт.

Дебби Рейнольдс известна своими работами в мюзиклах и комедиях в 1950-е и 60-е годы. Самой известной ее киноработой была роль в картине 1952 года "Поющие под дождем".

Дочь Дебби Кэрри Фишер, известная своей ролью принцессы Леи в "Звездных войнах", скончалась во вторник в 60 лет. У нее остановилось сердце в самолете.

Рассказывая о смерти матери, сын Дебби Рейнольдс Тодд Фишер сказал: "Сейчас она с Керри, мы убиты горем".

Удар из-за смерти Кэрри Фишер стал слишком большим для матери, рассказал сын.

Сайт TMZ сообщил, что Рейнольдс "сломали" разговоры о похоронах Керри. Она сказала сыну: "Я так скучаю по ней, я хочу быть с ней".

Актриса вышла замуж за певца Эдди Фишера в 1955 году и родила двоих детей — Кэрри и Тодда. Пара развелась в 1959 году после новостей о романе Эдди со звездой Элизабет Тейлор.

Рейнольдс после этого выходила замуж дважды. С дочерью Кэрри Фишер у Дебби были сложные отношения, они не разговаривали много лет, однако позднее сблизились. В прошлом месяце в интервью Фишер рассказала об отношениях с матерью: "Она очень сильная женщина. Я очень ею восхищаюсь".

Напомним, в Киеве умерла известная актриса Валерия Заклунная.

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