Сердце матери не выдержало: умерла актриса Дебби Рейнольдс, сразу после смерти дочери Кэрри Фишер

У 84-летней актрисы случился инсульт.

Дебби Рейнольдс, Кэрри Фишер Reuters

Об этом пишет bbc.com.

По данным американских СМИ, у 84-летней актрисы случился инсульт.

Дебби Рейнольдс известна своими работами в мюзиклах и комедиях в 1950-е и 60-е годы. Самой известной ее киноработой была роль в картине 1952 года "Поющие под дождем".

Дочь Дебби Кэрри Фишер, известная своей ролью принцессы Леи в "Звездных войнах", скончалась во вторник в 60 лет. У нее остановилось сердце в самолете.

Рассказывая о смерти матери, сын Дебби Рейнольдс Тодд Фишер сказал: "Сейчас она с Керри, мы убиты горем".

Удар из-за смерти Кэрри Фишер стал слишком большим для матери, рассказал сын.

Сайт TMZ сообщил, что Рейнольдс "сломали" разговоры о похоронах Керри. Она сказала сыну: "Я так скучаю по ней, я хочу быть с ней".

Актриса вышла замуж за певца Эдди Фишера в 1955 году и родила двоих детей — Кэрри и Тодда. Пара развелась в 1959 году после новостей о романе Эдди со звездой Элизабет Тейлор.

Рейнольдс после этого выходила замуж дважды. С дочерью Кэрри Фишер у Дебби были сложные отношения, они не разговаривали много лет, однако позднее сблизились. В прошлом месяце в интервью Фишер рассказала об отношениях с матерью: "Она очень сильная женщина. Я очень ею восхищаюсь".

Напомним, в Киеве умерла известная актриса Валерия Заклунная.