Скрипка рассказал, как в Сочи пел для Дмитрия Медведева

Олег Скрипка рекламировал зимнюю Олимпиаду-2014.

Дмитрий Медведев танцевал под ВВ фото: sr-week.ru

Вновь назначенный премьер-министром России Дмитрий Медведев дважды посещал концерты известного украинского исполнителя Олега Скрипки , которого сейчас в России называют "карателем".

"Мы, когда готовилась Олимпиада российская, была такая кампания по рекламе одного фестиваля Олимпиады "Редрокс". И мы были хедлайнерами этого "Редрокса". Мне непонятно, почему мы туда попали, так как там были одни русские. А оказалось, это было под патронатом Медведева. И мы играли этот фестиваль и один раз в Сочи мы играли этот фестиваль и наше выступление так поставили очень удивительно в один день, чтобы подстроить под приезд Медведева! И он оказывается хотел посмотреть "ВВ", ему это нравилось! Он танцевал, мы выступили и он поехал. Видно было, что он на наше выступление приезжал!", — заявил Скрипка в интервью на телеканале "112 Украина".

Артист добавил, что Медведев также посещал его концерт во время президентской избирательной кампании 2012 года в России.

"И один раз, я так понимаю, во время избирательной кампании. Тогда они организовали гонки "Питер-Киев" и мы ехали с концертами из Питера до Киева. И на одном из концертов был Медведев", — заявил он.

Напомним, ранее Скрипка рассказал о концерте в Голландии, когда после его слов о Гаагском суде над Россией, встали и вышли треть зрителей.

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