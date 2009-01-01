Суммарный бюджет последнего сезона "Игра престолов" составит 90 млн долларов

Съемки 8 сезона "Игры престолов" стартуют в октябре этого года и продлятся до весны 2018.

С официальной датой выхода финального сезона "Игры престолов" канал HBO пока не определился, но первые подробности о 8 сезоне уже известны.

Об этом пишет popcornnews.

В частности, сообщается, что у финального сезона будет весьма внушительный бюджет — производство каждой из 6 последних серий обойдется в 15 миллионов долларов.

Таким образом, суммарный бюджет последнего сезона "Игры престолов" составит 90 миллионов долларов — что вполне сравнимо с бюджетом некоторых полнометражных голливудских блокбастеров.

Съемки 8 сезона "Игры престолов" стартуют в октябре этого года и продлятся до весны 2018. Руководить съемками финальных эпизодов будут настоящие "ветераны" сериала — в их числе Мигель Сапочник, снявший "Битву бастардов" в 6 сезоне, и Дэвид Наттер, снявший финал 5 сезона "Милосердие матери".

Ну а финальный, самый важный эпизод "Игры престолов", который ознаменует завершение растянувшейся на 8 лет истории, снимут лично Дэвид Бениофф и Дэн Б.Уайсс, на протяжении всех этих лет выступавшие шоураннерами сериала. Примечательно, что Бениофф и Уайсс уже давно отошли от режиссерских обязанностей — они поставили лишь несколько ранних эпизодов "Игры престолов".

Напомним, звезды сериала "Игра престолов" решили пожениться.