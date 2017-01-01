"У кого - платье, у кого - голос". Фанаты раскритиковали Брежневу за дуэт с Лободой

По мнению поклонников певицы, на нее гораздо приятнее смотреть, чем слушать.

Брежнева и Лобода hochu.ua

Две украинские поп-певицы, регулярно вызывающие скандалы из-за постоянных гастролей в России, Вера Брежнева Светлана Лобода , спели дуэтную композицию

Видео их выступления Брежнева, которая является еще и супругой известного композитора и продюсера Константина Меладзе, опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Подписчики певицы раскритиковали ее вокальные данные, однако похвалили ее одежду.

Всего они посмотрели видеоролик больше 2,8 млн раз и оставили несколько тысяч комментариев.

"Простите, но на Вас очень приятно смотреть, но не слушать", "А песня-то Лободы", "У Лободы- голос, а у Брежневой – платье", "А Брежнева не тянет совсем", "Фуу, аж противно слушать песню в исполнении Веры. Извините меня, но у Светланы получается намного лучше. Не ваша планка", "Вера испортила прекрасную песню", - комментировали выступление певиц фанаты.

Напомним, ранее Брежнева порадовала фанатов изгибами стройной фигуры в купальнике.