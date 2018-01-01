Участница Евровидения-2018 SuRie пожаловалась на полученные на сцене травмы

У певицы после участия в конкурсе остались синяки.

SuRie пожаловалась на наличие синяков Фото: скриншот видео Eurovision Song Contest

Участница Евровидения-2018 от Британии SuRie рассказала о травмах, которые получила вследствие того, что на сцену выбежал неизвестный мужчина и вырвал у нее микрофон.

Как сообщает NME, певица получила многочисленные синяки, которые ее беспокоят.

Напомним, во время выступления в финале Евровидения-2018 участницы из Британии SuRie на сцену выбежал неизвестный мужчина, отобрал у певицы микрофон, и стал выкрикивать какие-то лозунги. Дебошира мгновенно задержала охрана и вывела со сцены. В это время SuRie не растерялась - певица подбадривала зрителей аплодисментами, и когда ей вернули микрофон, допела песню до конца.

Позже менеджмент Евровидения предложил SuRie исполнить композицию еще раз, но она отказалась.

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