Провокация на Евровидении-2018: зритель выхватил микрофон у конкурсантки из Британии

В столице Португалии, Лиссабоне стартовал финал Евровидения-2018. В этом году не обошлось без провокаций - во время выступления участницы из Британии SuRie на сцену выбежал фанат, отобрал у певицы микрофон, и стал выкрикивать какие-то лозунги.

Зрителя мигом "скрутила" охрана, и вывели мужчину со сцены.

В это время SuRie не растерялась - певица подбадривала зрителей аплодисментами, и когда ей вернули микрофон, допела песню до конца.

По правилам Евровидения, тот участник, чье выступление было сорвано, имеет возможность выступить после всех участников еще раз.

Пока что выступление певицы, на которое попал неприятный инцидент, на официальном YouTube-канале не опубликовали.

На конкурсе певица исполнила вдохновляющую песню "Storm" — о том, что хотя времена сейчас и тяжелые, но мы обязательно со всем справимся.

Отметим, что SuRie уже была на сцене Евровидения, однако в роли бэк-вокалистки у представителей Бельгии в 2015 и 2017 годах.

К слову, подобный инцидент произошел с Джамалой на финале "Евровидения-2016" в Швеции - тогда украинский пранкер Виталий Сердюк взобрался на сцену рядом с певицей, и показал всем зрителям свои голые ягодицы.

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