Украинская группа выступила на российском канале

Quest Pistols Show не впервые замечена на России.
Об этом свидетельствуют фото, опубликованные в Instagram телеканала, передает Depo.ua.
Отмечается, что музыканты стали гостями программы "Тема", которая вышла в эфир 4 октября. Кроме того, артисты представили свой новый клип на песню "Ух ты какой".
Группа Quest Pistols Show не впервые замечена на России. Так, в марте нынешнего года коллектив посетил музыкальную премию российского телеканала RU.TV, где украинские звезды Светлана Лобода, "Время и Стекло", Ани Лорак и другие выиграли самовары.
Напомним, ранее молодой украинский певец Алексеев засветился с концертом в России.