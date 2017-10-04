Украинская группа выступила на российском канале

Quest Pistols Show не впервые замечена на России.

Группа Quest Pistols Show Instagram

Украинская группа Quest Pistols Show выступила на канале RU.TV

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные в Instagram телеканала, передает Depo.ua.

Отмечается, что музыканты стали гостями программы "Тема", которая вышла в эфир 4 октября. Кроме того, артисты представили свой новый клип на песню "Ух ты какой".

Группа Quest Pistols Show не впервые замечена на России. Так, в марте нынешнего года коллектив посетил музыкальную премию российского телеканала RU.TV, где украинские звезды Светлана Лобода, "Время и Стекло", Ани Лорак и другие выиграли самовары.

Публикация от Телеканал RU.TV (@ru_tv) Окт 4 2017 в 7:25 PDT

Напомним, ранее молодой украинский певец Алексеев засветился с концертом в России.