В Сети троллят Аллу Пугачеву за новогодний "Голубой огонек": "Все уже прокисло и с душком"

По словам Эрнста, телевизор в новогоднюю ночь смотрит более возрастная аудитория.

Алла Пугачева Instagram

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сравнил российскую певицу Аллу Пугачёву с салатом оливье.

Об этом он заявил в эфире программы "ОК на связи", комментируя проведение новогоднего "Голубого огонька", пишет life.ru.

По его мнению, "новогодняя ночь — это как одно из новогодних блюд праздничного стола. По его словам, если никто не меняет традиционные новогодние салаты, например, оливье, тогда зачем менять Пугачёву?".

"Ну мы же не меняем салат на Новый год, и ёлочка стоит", — отметил он.

"Знаете, на самом деле претензии молодёжной части аудитории к новогодним огонькам справедливы. Системными зрителями новогодних программ являются зрители 45+. Можно сделать острорадикальный и молодёжный Новый год. Но мы выяснили за счёт 20-летних исследований, что молодёжь не смотрит. Она и не смотрит, потому что новогодняя ночь [ими] проводится другим способом", — добавил руководитель Первого.

В ходе программы Эрнст пообещал, что летом вместе со своими сотрудниками проведёт опрос, чтобы выявить 50 артистов, которых опрашиваемые хотели бы видеть в новогоднюю ночь на экранах телевизоров.

В сети быстро отреагировали на сравнение Эрнста.

Зоя Смирнова: "можно сравнить Пугачеву с оливье. Сегодня в Старый Новый год с оливье приготовленным на Новый Год. Все уже прокисло и с душком";

Артем Денисов: "А, я бы сравнил Пугачиху с селёдкой под шубой".

Напомним, россияне требуют убрать Пугачеву из эфира.

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