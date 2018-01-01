Вика из "НеАнгелов" показала соблазнительную фигуру

Певица похвасталась стройными ногами.
Яркими снимками певица поделилась на своей странице в Instagram. На фото Вика в стильном купальнике сделала жаркие фото в декоративном чане с водой, которая подогревается на дровах.
Поклонник оценили фигуру артистки, назвав ее шикарной.
"Какое шикарное тело!", "Самая красивая", "Потрясающая фигура!", "Очаровательная красотка", "Великолепна", - расхваливали фигуру подписчики.
Ранее Вика из "НеАнгелов" в платье с глубоким декольте позировала на траве.
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