Вика из "НеАнгелов" показала соблазнительную фигуру

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха отправилась на концерт в городе Болград Одесской области, но она успела не только выступить, но и отдохнуть.

Яркими снимками певица поделилась на своей странице в Instagram. На фото Вика в стильном купальнике сделала жаркие фото в декоративном чане с водой, которая подогревается на дровах.

Поклонник оценили фигуру артистки, назвав ее шикарной.

"Какое шикарное тело!", "Самая красивая", "Потрясающая фигура!", "Очаровательная красотка", "Великолепна", - расхваливали фигуру подписчики.

Ранее Вика из "НеАнгелов" в платье с глубоким декольте позировала на траве.