Во Львове внезапно умер известный радиоведущий

Шоумен не доехал домой после корпоратива.

У Олега Мосесова случился инфаркт facebook.com/Олег Мосесов

В ночь на воскресенье, 24 декабря, во Львове внезапно умер многолетний ведущий радио "Люкс FM" и "Радио 24" Олег Мосесов, более известный под творческим псевдонимом Олег Середа.

У шоумена по дороге с корпоратива случился инфаркт, рассказал его отец Игорь Мосесов изданию Zaxid.net.

"Ночью Олег возвращался домой после корпоративной вечеринки, на которой работал ведущим. Еще похвастался, что очень удачно отработал. Но домой не доехал…", — сообщил мужчина.

Напомним, Олег Мосесов родился 8 октября 1974 года во Львове, в 2003-м под псевдонимом Олег Середа начал работать на "РадиоМан". В 2008 году он перешел на "Рadio 4U", а с 2009 года работал ведущим на радио "Люкс FM". У Мосесова остались жена Татьяна и трое сыновей, самому младшему из которых всего девять месяцев.