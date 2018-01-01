Сегодня, 14:14 RSS

Завязала с диетами и решила жить в свое удовольствие: Лариса Долина ответила хейтерам о лишнем весе

Сегодня, 13:21

Артистка в последнее время заметно поправилась.

Долина
Лариса Долина отметила, что не собирается изнурять себя диетами instagram.com/larisadolina_official
62-летняя российская певица Лариса Долина, которая ужаснула фанатов неопрятным и "заплывшим" внешним видом, рассказала, почему не собирается худеть.

По ее словам, ей надоело держать себя в форме, и сидеть на диетах, передает Дни.Ру.

"Я давно уже завязала с диетами. Просто надоело. Захотелось жить в свое удовольствие. Тем более мне больше никому ничего не надо доказывать", - отметила артистка.

Однако она добавила, что скинуть пару лишних килограмм она не против.

"Хотя иногда я думаю, что похудеть на пару килограммов можно. Вот только столько разных способов сегодня, что не могу определиться", - рассказала певица.

долина
Этот снимок артистки жестко раскритиковали фанаты Фото: Instagram/larisadolina_official

Ранее фанаты отметили, что из-за пластики Лариса Долина стала неузнаваемой.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Лариса Долина, певица, фигура, лишний вес
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности