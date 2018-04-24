"Хорошо пластика легла": Лариса Долина стала неузнаваемой

Известная российская певица Лариса Долина поделилась снимками с программы на Первом канале. Поклонники изначально не узнали артистку, и удивились ее молодому виду.

На своей странице в Instagram исполнительница выложила фото, на которых предстала без единой морщинки с гладким лицом и ярким макияжем.

Поклонники посчитали, что Долина обратилась к пластическому хирургу, и вернула себе молодой вид.

"Хорошо пластика легла", "Кроят лица, кроят…на себя уже не похожа...", "Пластика творит чудеса!", "Ну натянули кожу, и что дальше? Скоро на мумию Гурченко похожа станет", "Очень красивая...хорошая работа хирурга", "Очень хорошая работа хирурга", - отметили юзеры.

Ранее Ларису Долину раскритиковали фанаты за лишний вес.