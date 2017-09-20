Звезда фильма "Матрица" расстался с женой после 14 лет брака

Печальными известиями с поклонниками поделилась сама Торрес.

Лоуренс Фишборн с женой Instagram

Звезда фильма "Матрица" Лоуренс Фишборн расстался с женой Джиной Торрес, которая известна по сериалу "Форс-мажоры", после 14 лет брака.

Об этом пишет Сплетник.

Печальными известиями с поклонниками поделилась сама Торрес: "С тяжестью на сердце Лоуренс и я начали бракоразводный процесс осенью прошлого года. В этой истории нет виноватых. Просто финал оказался не таким, каким мы его ожидали. На нашу семью развод никак не повлияет — мы продолжим воспитывать нашу дочь вместе, а также будем любить друг друга и уважать".

На откровения актрису подтолкнули ее свежие снимки, сделанные папарацци: на днях репортеры сфотографировали Джину в объятиях другого мужчины. Кадры, на которых актриса страстно целует неизвестного мужчину, мгновенно разлетелись по сети.

Лоуренс Фишборн и Джина Торрес познакомились на съемках фильма "Матрица: Перезагрузка". В 2001 году они объявили о помолвке, а свадьбу сыграли в сентябре 2002 года. Спустя пять лет у них родилась дочь Дэлайла. Кроме того, Фишборн воспитывает детей от первого брака — 30-летнего сына Лэнгстона и 26-летнюю дочь Монтану.

Напомним, миллиардер Роман Абрамович разводится с красоткой Дашей Жуковой.

фото instagram.com/doa_black/