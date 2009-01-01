Цветы, забота и внимание. Что хотят женщины на 8 Марта — опрос

8% женщин не от кого ждать подарков, 5% мужчин некому их дарить.

В Украине 27% женщин нахотели бы получить в подарок цветы.

Об этом со ссылкой на результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает УНИАН.

Как выяснилось, первые 6 подарков, которые хотели бы получить женщины — это цветы, забота и внимание, ювелирное украшение, романтическое путешествие, туалетная вода или духи и косметика, деньги.

Опрос показал, что цветы желают получить 27% женщин, 34% мужчин намерены их дарить; среди женщин 12% не ждут от мужчин никаких подарков, кроме заботы и внимания, и только 6% мужчин отметили этот пункт. Ювелирное украшение хотели бы получить в подарок 7% женщин, такое же количество мужчин планируют их дарить (7%).

Кроме того, согласно результатам опроса, романтическое путешествие желают получить в подарок 6% женщин, такое же количество мужчин планируют их дарить (6%). Туалетную воду, духи или косметику хотели бы получить в подарок 5% женщин, и 8% мужчин планируют сделать именно такой подарок. Деньги в подарок хотели бы получить 5% женщин, 4% мужчин планируют их дарить.

Среди женщин 8% ответили, что им не от кого ждать подарков, и 5% мужчин отметили, что им некому их дарить. По сравнению с 2016 г. эти цифры не изменились.

Любопытно, что мужчины дарят цветы чаще, чем хотели бы женщины (34% мужчин против 27% женщин), то же можно сказать о туалетной воде, духах или косметике (8% мужчин против 5% женщин); забота и внимание на втором месте в иерархии подарков — 12% женщин ответили, что считают это подарком, "однако лишь 6% мужчин "ведутся" на такие женские хитрости", говорят социологи.

Напомним, доктор исторических наук Станислав Кульчицкий подметил на чате в "Главреде", что 8 марта — это Международный женский день, но у нас складывается так, что его празднуют мужчины, а не женщины. Именно мужчины активно отмечают этот праздник, постоянно напиваясь.