Дешевая "классика". Назван ТОП—10 самых популярных авто в Украине

В рейтинге моделей ВАЗ занимает целых шесть позиций.

ВАЗ вошел в ТОП — 10 самых популярных марок авто rostec.ru

Несмотря на снижение акциза на авто , 30% украинцев сегодня по-прежнему отдают предпочтение дешевым и совсем не европейским моделям.

В ТОПе запросов популярного сервиса OLX моделей ВАЗов больше, чем любых других машин, пишет mmr.ua.

В рейтинге моделей ВАЗ занимает целых шесть позиций. На первых двух местах — "копейка", которой интересовалось 9% аудитории, и "шестерка" с 7,1%. Третье место с показателем 5,2% отвоевал подержанный Daewoo Lanos-Sens.

В десятку самых популярных моделей вошли и некоторые бюджетные "иностранцы" — например, Opel Vectra и Volkswagen Golf.

А вот в рейтинг самых популярных марок вошло намного больше иностранных авто. Многие украинцы отдали предпочтение подержанным "немцам" — кроме двух уже упомянутых, в списке появились марки Mercedes, BMW и Audi.

Немецкое качество и надежность не уступают позиций даже в б/у автомобилях. Одно место отошло "американцам" Ford, многие машины которого для европейского рынка также собираются в Германии.

Достаточно уверенное пятое место досталось отечественной марке ЗАЗ — их автомобили в первой половине 2017 года купили 4,7% аудитории OLX.

Напомним, ранее были названы авто, которые дольше всего не хотят продавать владельцы.