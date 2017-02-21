Топ-10 продаваемых автомобилей 2016 года: как обстоятельства влияют на выбор машин

21 февраля 2017, 16:23

Автомобильный рынок восстанавливается после крутого спада продаж в 2014-2015 годах.

KIA Sportage

Первое место на пьедестале занял кроссовер KIA, второе — новичок в подобных рейтингах, Renault Duster и чемпион предыдущих лет — Logan. Какие модели еще привлекли покупателей? И как условия жизни диктуют им выбор машин?

Автомобильный рынок восстанавливается после крутого спада продаж в 2014-2015 годах. Продажи новых машин в 2016 году увеличились на 38,7% — до 65652 шт. Украинский рынок в процентном соотношении вырос больше, чем в развитых странах. Хотя речь, конечно, не идет о том, чтобы "догнать" богатые страны, — например, Канаду, где за 2016 год продано 1,95 млн машин.

 

Топ-10 машин 2016 года, шт.:

1.      KIA Sportage — 2736;

2.      Renault Logan — 2079;

3.      Renault Duster — 2032;

4.      Skoda Octavia — 1924;

5.      Toyota RAV4 — 1902;

6.      Toyota Corolla — 1853;

7.      Volkswagen Jetta — 1846;

8.      Ford Fiesta — 1616;

9.      Toyota Camry — 1393;

10.   Volkswagen Polo — 1226.

Кроссоверы заняли 1, 3 и 5 место в топ-10 продаваемых автомобилей 2016 года. Эксперты авторынка считают, что они стали популярными из-за "лунных" дорог и тревожной аварийной ситуации. Кроссоверы отличаются от седанов и хэтчбеков лучшей проходимостью и безопасностью. К примеру, у Renault Duster клиренс 21 см. Это позволяет владельцам "скандально доступного" кроссовера легче преодолевать заснеженные дороги и проще парковаться у бордюров. По тест-драйвам и отзывам владельцев можно узнать об управляемости моделей. Когда заходит речь о безопасности, лучше полагаться на авторитетов в этой сфере.

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Показательно, что лидеры продаж 2016 года — KIA Sportage и Toyota RAV4 — получили 5 звезд по рейтингу Euro NCAP. По этому показателю они находятся на уровне дорогих Lexus RX, Renault Kadjar, Volvo XC90. В топ-10 продаваемых автомобилей 2014 года вошел и один кроссовер — RAV4. Покупатели предпочитали седаны "ЗАЗ" Sens и Vida, Geely Emgrand 7 и Renault Logan. Теперь кроссоверы популярнее седанов с ценником 10-12 тыс. долл.. Впрочем, 5 баллов Euro NCAP — не повод для водителей расслабляться. Большой клиренс и высокая посадка не спасают от аварий и неприятностей на дороге. Происшествия с машинами случаются даже на парковках.

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