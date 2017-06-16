Названы авто, которые дольше всего не хотят продавать владельцы

В мире автовладельцы дольше всего после покупки ездят на Toyota Land Cruiser, Porsche Boxster, Ford Expedition, а замыкает десятку лидеров — Audi TT.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное американской аналитической компанией iSeeCars (изучила 15 млн сделок по продаже машин), пишет autocentre.ua.

По данным экспертов, средний срок владения авто достигает 7,3 года, они составили рейтинг транспортных средств, с которыми собственники не расстаются дольше.

"В десятке лидеров оказались сразу четыре Toyota (три из которых — внедорожники), а абсолютный победитель — Land Cruiser", — говорится в статье.

Ранее британское издание AutoExpress представило рейтинг самых надежных авто 2017 года, список возглавил кроссовер Toyota RAV4, второе и третье места заняли Skoda Yeti и Audi Q3 соответственно.