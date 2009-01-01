Горловский митрополит топит за "русский мир": навязал школам "христианскую этику"

У молодежи на оккупированных территориях будут формировать соответствующие взгляды.
Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, предполагается, что в 2017-2018 гг. "христианскую этику" будут преподавать в 39 учебных заведениях Горловки. При согласовании курса с "министерством образования и науки" ДНР в сопроводительной записке было указано, что таким образом, клир Горловской епархии УПЦ МП способствует реализации политики в отношении распространения на временно-оккупированной территории идеологии "русского мира" и формирования соответствующих взглядов среди местной молодежи.
А тем временем в ДНР начата специальная информационная акция по обвинению украинской власти в "лингвистическом национализме". Речь идет о попытках противодействия "министерством образования и науки" ДНР разработке учителей Мариуполя дистанционных онлайн-курсов по изучению украинского языка и литературы, истории и географии Украины для учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений ДНР.
"Минобрнауки" ДНР пытается убедить родителей учеников в ДНР в опасности "пропаганды украинского националистического мировоззрения", которую якобы несут в себе эти онлайн-курсы, добавил координатор "Информсопротивления".
Ранее "Главред" сообщал, что Донецкий и Горловский митрополиты УПЦ МП приказали священникам молиться за Россию, Путина и армию РФ.
фото: gorlovka-eparhia.com.ua