Горловский митрополит топит за "русский мир": навязал школам "христианскую этику"

У молодежи на оккупированных территориях будут формировать соответствующие взгляды.

митрополит Горловский и Славянский УПЦ МП Митрофан (Никитин) gorlovka-eparhia.com.ua

Сочувствующий боевикам ДНР и российским оккупантам(Никитин) благословил проведение подконтрольным ему духовенством курсов подготовки учителей общеобразовательных школ временно оккупированной территории по преподаванию предмета "христианская этика".

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, предполагается, что в 2017-2018 гг. "христианскую этику" будут преподавать в 39 учебных заведениях Горловки. При согласовании курса с "министерством образования и науки" ДНР в сопроводительной записке было указано, что таким образом, клир Горловской епархии УПЦ МП способствует реализации политики в отношении распространения на временно-оккупированной территории идеологии "русского мира" и формирования соответствующих взглядов среди местной молодежи.

А тем временем в ДНР начата специальная информационная акция по обвинению украинской власти в "лингвистическом национализме". Речь идет о попытках противодействия "министерством образования и науки" ДНР разработке учителей Мариуполя дистанционных онлайн-курсов по изучению украинского языка и литературы, истории и географии Украины для учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений ДНР.

"Минобрнауки" ДНР пытается убедить родителей учеников в ДНР в опасности "пропаганды украинского националистического мировоззрения", которую якобы несут в себе эти онлайн-курсы, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что Донецкий и Горловский митрополиты УПЦ МП приказали священникам молиться за Россию, Путина и армию РФ.

фото: gorlovka-eparhia.com.ua