Институт Фрейзера констатировал резкий рост рейтинга новой украинской полиции

В рейтинге подчеркивается, что Украина продемонстрировала большой прогресс по показателю "надежность полиции".

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Рейтинг надежности украинской полиции вырос в полтора раза по сравнению с 2014 годом.

Об этом говорится в ежегодном отчете Института Фрейзера (Канада) по уровню экономической свободы в 159 странах мира, пишет Апостроф.

В рейтинге подчеркивается, что Украина продемонстрировала большой прогресс по показателю "надежность полиции".

"Индекс Украины по этому компоненту составляет 4,21 балла. Для сравнения — в 2014 году он составлял 2,75 балла", — отмечают авторы исследования.

"Не вызывает сомнения, что рост индекса Украины по компоненту "надежность полиции" обусловлен успешностью реформ, которые проводит Министерство внутренних дел Украины, в первую очередь — благодаря созданию Национальной полиции, что способствовало значительному повышению уровня доверия граждан к правоохранительным органам", — подчеркивается в рейтинге.

Напомним, реформирование полиции началось в 2015 году за правительства Арсения Яценюка и министра внутренних дел Арсена Авакова. В мае 2015 года в Верховной Раде был принят закон о создании национальной полиции Украины, внесенный Кабмином. В июле 2015 года состоялась первая присяга патрульных полицейских столицы. В настоящее время новая патрульная полиция работает в 30 городах страны, среди которых все областные центры.

Осенью 2015 правительством Арсения Яценюка также было принято решение о создании киберполиции Украины. Кроме того, было принято решение о создании должностей так называемых украинских шерифов вместо участковых в малых городах и городках страны.