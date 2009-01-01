Истории бойцов АТО. Грузин, полу-еврей и контуженный "мексиканец"

Раненый украинец замучил всех своими анеГдотами.
— Еврей?
— Мексиканец.
— А, то-то я смотрю, что ты черный сильно. И имя у тебя, как у нашего раввина.
— Говорю тебе мексиканец! И как раввины могут Глебами быть?
— Да он сначала так назывался, а потом стал... Подожди, у меня записано. Сейчас. Вот. Бе-цаль-эль.
— Тройное, что ли?
— Почему тройное? Одинарное. Это я по слогам прочитал. И ты никакой не мексиканец.
— Не пойму, ты за чистотой расы следишь, что ли? Чего ты к национальности придолбался? Украинец я. Успокойся.
— А я только наполовину еврей.
— Грустишь по этому поводу?
— Не знаю. Вроде нет.
— Как тебя звать? А то ты своим Бецулем голову совсем забил.
— Бецальэлем. Я — Николай.
— Не угадал.
— Что не угадал?
— Думал, что ты хотя бы Иван какой-никакой, а ты аж Николай. Что лечить едешь? Невры?
— Не. У меня осколочное. А у тебя?
— Контузия. Ты родом откуда?
— Из-под Винницы. А ты?
— Харьковская область.
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— АнеГдоты хочешь? Я тебе расскажу.
— Пожалуйста!!! Пожалуйста, не надо!!!!!!! Я полгода с тобой в одном блиндаже. Больше не выдержу. Мамой клянусь! Я весь твой репертуар знаю наизусть.
— Швили, ты нудный. Грусть сплошная. И тоска.
— Какой я тебе Швили? Я Гиорги. Георгий, если хочешь.
— Девушка, хотите анеГдоты?
— Куда деваться. Хочу.
— Всё. Мне конец. Остановите возле какого-нибудь магазина, я наушники куплю. Сдохну иначе. Он по три часа не умолкает.
— Да ладно тебе. Я молчать не могу. Это из тебя слова не вытянешь, аж страшно. Как в преисподней. Говорить надо, пока живы. А если завтра прилетит? Вот тогда и намолчишься в волю.
— С чего ты взял, что я грущу? У меня просто словарный запас маленький.
— Так. Про кума. Слушайте...
Да уж. Действительно реальность теряется. Ну зачем я на такое согласилась?!!! Помогите!!! Сколько там осталось? Минут двадцать ехать? Выдохнуть надо. Так, по крайней мере, кто-то рекомендовал.
— Теперь про йога расскажу.
— Он как раз рекомендовал.
— Что????!!!
— Выдыхать! Выдыхать рекомендовал!!! Как вас зовут?
— Игорь Иванович.
— Мы приехали, Игорь Иванович. До свидания, Георгий!
— До свидания. Если сейчас в одну палату попаду с ним, точно утоплюсь пойду. Мы реку, кажется, с вами проезжали.
— Терпи, генацвале, я тебя еще петь научу!
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— Вы как в геометрии?
— Не сильна. А что?
— Сыну задачку задали, я второй день решить не могу. Забыл. Он мне по вайберу условие скинул. Глянете?
— Разве что гляну. Да уж. Слушайте, а что если условие это в Интернете забить? Вдруг есть такая? Попробуем?
— В глазах мутно. Очень читать тяжело. Волной на броню кинуло.
— Я помогу!
— Запишете? В равносторонний треугольник вписана...
— Есть!!! Есть решение, причем с рисунками!!! Сейчас ссылку скопирую и вам отправлю. Сына порадуете.
— Камень с души упал. Как я не догадался? Спасибо огромное!
— Как вас зовут?
— Кирюша.
— Прямо Кирюша и называть?
— Ну да. Я с рождения его так зову.
— Да не сына! Вас! Вас как зовут?
— Алексей.
— Другое дело.
Вышла из машины. Люди по улице идут. И я среди них. Необъяснимо приятно. Не знаешь почему?
P.S. Волонтер Анна Теряникиз Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.
Так родились сборники рассказов "Наши. Путевые заметки 2.0 " и "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите их в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.
А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.
Фото: стоп-кадр Громадське Телебачення