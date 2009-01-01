Истории бойцов АТО. Грузин, полу-еврей и контуженный "мексиканец"

Раненый украинец замучил всех своими анеГдотами.

Бойцы АТО из "Грузинского легиона", иллюстрация Громадське телебачення

— Глеб.

— Еврей?

— Мексиканец.

— А, то-то я смотрю, что ты черный сильно. И имя у тебя, как у нашего раввина.

— Говорю тебе мексиканец! И как раввины могут Глебами быть?

— Да он сначала так назывался, а потом стал... Подожди, у меня записано. Сейчас. Вот. Бе-цаль-эль.

— Тройное, что ли?

— Почему тройное? Одинарное. Это я по слогам прочитал. И ты никакой не мексиканец.

— Не пойму, ты за чистотой расы следишь, что ли? Чего ты к национальности придолбался? Украинец я. Успокойся.

— А я только наполовину еврей.

— Грустишь по этому поводу?

— Не знаю. Вроде нет.

— Как тебя звать? А то ты своим Бецулем голову совсем забил.

— Бецальэлем. Я — Николай.

— Не угадал.

— Что не угадал?

— Думал, что ты хотя бы Иван какой-никакой, а ты аж Николай. Что лечить едешь? Невры?

— Не. У меня осколочное. А у тебя?

— Контузия. Ты родом откуда?

— Из-под Винницы. А ты?

— Харьковская область.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Истории бойцов АТО. Почему старый солдат разучился улыбаться

— АнеГдоты хочешь? Я тебе расскажу.

— Пожалуйста!!! Пожалуйста, не надо!!!!!!! Я полгода с тобой в одном блиндаже. Больше не выдержу. Мамой клянусь! Я весь твой репертуар знаю наизусть.

— Швили, ты нудный. Грусть сплошная. И тоска.

— Какой я тебе Швили? Я Гиорги. Георгий, если хочешь.

— Девушка, хотите анеГдоты?

— Куда деваться. Хочу.

— Всё. Мне конец. Остановите возле какого-нибудь магазина, я наушники куплю. Сдохну иначе. Он по три часа не умолкает.

— Да ладно тебе. Я молчать не могу. Это из тебя слова не вытянешь, аж страшно. Как в преисподней. Говорить надо, пока живы. А если завтра прилетит? Вот тогда и намолчишься в волю.

— С чего ты взял, что я грущу? У меня просто словарный запас маленький.

— Так. Про кума. Слушайте...

Да уж. Действительно реальность теряется. Ну зачем я на такое согласилась?!!! Помогите!!! Сколько там осталось? Минут двадцать ехать? Выдохнуть надо. Так, по крайней мере, кто-то рекомендовал.

— Теперь про йога расскажу.

— Он как раз рекомендовал.

— Что????!!!

— Выдыхать! Выдыхать рекомендовал!!! Как вас зовут?

— Игорь Иванович.

— Мы приехали, Игорь Иванович. До свидания, Георгий!

— До свидания. Если сейчас в одну палату попаду с ним, точно утоплюсь пойду. Мы реку, кажется, с вами проезжали.

— Терпи, генацвале, я тебя еще петь научу!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Истории бойцов АТО. Лесопосадка, от котрой мерзкий холодок по спин

— Вы как в геометрии?

— Не сильна. А что?

— Сыну задачку задали, я второй день решить не могу. Забыл. Он мне по вайберу условие скинул. Глянете?

— Разве что гляну. Да уж. Слушайте, а что если условие это в Интернете забить? Вдруг есть такая? Попробуем?

— В глазах мутно. Очень читать тяжело. Волной на броню кинуло.

— Я помогу!

— Запишете? В равносторонний треугольник вписана...

— Есть!!! Есть решение, причем с рисунками!!! Сейчас ссылку скопирую и вам отправлю. Сына порадуете.

— Камень с души упал. Как я не догадался? Спасибо огромное!

— Как вас зовут?

— Кирюша.

— Прямо Кирюша и называть?

— Ну да. Я с рождения его так зову.

— Да не сына! Вас! Вас как зовут?

— Алексей.

— Другое дело.

Вышла из машины. Люди по улице идут. И я среди них. Необъяснимо приятно. Не знаешь почему?

P.S. Волонтер Анна Теряникиз Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родились сборники рассказов "Наши. Путевые заметки 2.0 " и "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите их в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.

Фото: стоп-кадр Громадське Телебачення