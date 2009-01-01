Истории бойцов АТО. Лесопосадка, от котрой мерзкий холодок по спине

Всегда так смешно было, вот накрутишь сам себя, испугаешь, а потом радуешься, что не сбылось.

Reuters

— Дети? Ни за что. А у вас есть?

— Боюсь сказать.

— Есть, значит. Считаете, конечно, что главное свое предназначение выполнили.

— Нет. Не считаю. А с чего это вы вдруг на детей ополчились?

— Это я так. Злоба накатила.

— Заметно. Который сейчас час видели? Поэтому с курением закругляемся и едем, наконец-то. Я домой хочу, а все никак не доберусь.

— В госпитале как с детским питанием дела обстоят?

— Думаю, что плохо. С вашей челюстью перебитой, конечно, непросто будет. Хотя пюре спасет от голодной смерти и молочная каша.

— Ненавижу.

— Что именно?

— Всё. И детское питание тоже. Но там хоть мясные консервы есть. Если посолить, то проглотить как-то можно. А ну пристегивайтесь живо! Я всегда пристегиваюсь, когда езжу. Особенно с...

— Женщиной? Пожалуйста, не надо про это. Я так устала слушать. Вон восьмое марта на носу. Поздравите всех, кого сочтете нужным, по гендерной принадлежности.

— Праздники не любите?

— Обожаю.

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Сколько раз обещала себе предупреждать бойцов о лесопосадке, которая на самом деле своей безмолвностью и отсутствием машин пугала каким-то нелепым страхом. Вот ничего не помогает! Только уходим с шумной трассы в такое себе одинокое полубездорожье и заросли — всё. Конец нашим задушевным беседам и спорам. Успокаиваю как могу. И фонари вдалеке показываю, и рассказываю, почему сюда едем, и смеюсь, и по телефону никогда не говорю, чтобы даже не предполагали, что я с кем-то состыковываюсь. В общем, держу себя в руках по всем направлениям! Но в этот раз моя схема явно прохудилась и даже, скажу честно, в ней образовалась приличная брешь. Причина довольно банальна, но неожиданна — испугалась я! Заехав в посадку, мой замечательный попутчик не на шутку занервничал и резким движением отстегнул заботливо и демонстративно пристёгнутый ранее ремень безопасности. Если бы этим закончилось, то все было бы не так плохо. Дальше он одну руку недвусмысленно уложил в нагрудный карман, а вторую в карман армейских штанов. Я прекрасно знаю, что никакого оружия у ребят нет, что никто и в мыслях не имеет кого-либо обижать, но мерзкий холодок все-таки по спине пробежал. Минут пять я уговаривала себя, что это он сам боится. Впоследствии так и оказалось. С появлением первых сельских хат и светящих желтым светом фонарей, он начал расслабляться, а апофеозом стал водруженный на место ремень и руки, которые вдруг начали бурно жестикулировать. Еще километров через пять я заострила внимание на знаке, где четко и ясно был указан пункт нашего назначения, и мой новый знакомый даже не заговорил, а заболтал без умолку, несмотря на все швы на лице и скобы на челюсти.

— Вы в море любите купаться?

— Вы бычков ловили?

— Вы с лодки?

— Или с берега?

— Сколько раз замужем?

— Забыл, а как вас зовут?

— Кто по специальности?

— Я дальнобойщик.

— Живу один.

— Из Бердянска.

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Я только улыбалась и не пыталась вставлять ответы в долгий поток вопросов. Да оно и не особо нужно. Пусть говорит. И мне полегчало. Всегда так смешно было, вот накрутишь сам себя, испугаешь, а потом радуешься, что не сбылось. Психотерапия своего рода.

— Лечите челюсть!

— А вы в гости приезжайте. Можете даже детей брать, раз уж есть они. Бычков научу ловить.

— Правда, посадка красивая была?

— Ладно уж. Красивая. Особенно, если представить, что листья распустились.

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P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родились сборники рассказов "Наши. Путевые заметки 2.0" и "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите их в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.