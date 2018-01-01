Куда вставить обручальное кольцо, чтобы быть в тренде

Фотограф Колетт Дайк предложил вместо традиционной коробочки для кольца использовать более оригинальное вместилище.

Обручальное кольцо предлагают вставлять в авокадо. wedding-mood.com

Появился новый свадебный тренд, который должен заинтересовать мужчин.

Фотограф Колетт Дайк вместо традиционной коробочки для кольца предложил использовать авокадо.

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Свое изобретение он выложил в сеть. При этом фотограф был крайне удивлен, когда мужчины со всего мира взяли такой вариант на вооружение.

Как видим, из авокадо надо удалить косточку и положить туда кольцо для любимой. Красиво, полезно и экзотично.

Напомним, ученые раскрыли секрет счастливого брака. В исследовании участвовало 113 пар в возрасте 20 лет.

Ранее ученые объяснили, какой вред наносит организму авокадо, а также другие фрукты и овощи. В частности, этот овощ противопоказан аллергикам на латекс.