Куда вставить обручальное кольцо, чтобы быть в тренде

Фотограф Колетт Дайк предложил вместо традиционной коробочки для кольца использовать более оригинальное вместилище.
Появился новый свадебный тренд, который должен заинтересовать мужчин.
Фотограф Колетт Дайк вместо традиционной коробочки для кольца предложил использовать авокадо.
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Свое изобретение он выложил в сеть. При этом фотограф был крайне удивлен, когда мужчины со всего мира взяли такой вариант на вооружение.
Как видим, из авокадо надо удалить косточку и положить туда кольцо для любимой. Красиво, полезно и экзотично.
Напомним, ученые раскрыли секрет счастливого брака. В исследовании участвовало 113 пар в возрасте 20 лет.
Ранее ученые объяснили, какой вред наносит организму авокадо, а также другие фрукты и овощи. В частности, этот овощ противопоказан аллергикам на латекс.