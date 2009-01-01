Массовые обыски и аресты крымских татар в оккупированном Бахчисарае, опубликованы видео

Российские силовики уже задержали 14 крымских татар.

Сегодня, 11 октября, утро в оккупированном Крыму началось с массовых обысков и арестов крымских татар. В Бахчисарае задержано минимум 14 человек.

"Российские силовики проводят массовые обыски и аресты крымских татар. Задержаны 14 человек: Эльнур Асанов, Рефат Асанов, Эрнес Ибрагимов, Рудем Неджиев, Эльдар Асанов, Алимдар Белялов, Ахмад Сулейманов, Эскендер Люманов, Сулейман Асанов, Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Эрнест Аметов и Сервер Зекирьяев", — написал Эскендер Барлиев на своей странице в Facebook.

Дилявер Меметов сообщил, что силовики вломились в дом Эрнеста Аметова.

"Обыск в доме Исмаила Гжирова не подтверждается. Как выяснилось, обыск идет у его соседа — Эрнеста Аметова", — сообщает "Крымская солидарность".

Российские силовики также провели обыск у родителей задержанного Тимура Ибрагимова.

"Да, едут к родителям Тимура Ибрагимова. У него обыск дома завершился. У него четверо детей. Он проживает по одному адресу, а регистрация у его родителей", — сказал крымский активист Заир Смедляев.

Возле дома Сулеймана Асанова задержали и погрузили в автозаки 5-6 человек, которые пришли оказать поддержку.

Смедляев сообщал о 8 задержанных: в Бахчисарайское РОВД увезли Рефата Асанова, Эльнура Асанова, Эрнеста Ибрагимова, Рудема Неджиева, Эльдара Асанова, Мемета Белялова, Алимдара Белялова и Ахмада Сулейманова.

Эскендер Барлиев сообщил, что Алимдар Белялов и Ахмад Сулейманов просто возле дома Сейрана Салиева во время обыска. Там призвали всех разойтись.

По его данным, в доме Сулеймана Асанова обыск проходит "в особо жёсткой форме": "Летают дроны (ведётся видеосъёмка с воздуха), глушится интернет, адвоката Эмиля Курбединова не пускают в дом".

"Везде препятствуют проводить стрим. Требования сотрудников полиции прекратить съемку не являются правомерными. К дому Мемета Белялова не могут подойти активисты", — подчеркнул Барлиев.

Как сообщает Осман Арифм в Facebook, "обыск на ул. Чепурина 9 в доме у Асанова Сулеймана. Вход пустили полицейских без масок, ОМОН на готове очищать ряды смелых и справедливых. Мало им, ведь план надо перевыполнить и получить премию. Но это грязная награда взамен сломанных судеб многодетных семей, полезных обществу мужчин".

Также он возмущен, беспардонным отношением к народу. "Забрали 6 сыновей крымскотатарского народа, многодетных отцов и ещё их соседей и родственников, которые оказались не равнодушными и не безразличными.

Забирают самых смелых, искренних, справедливых. Так кого они хотят оставить в этом мире. Такими темпами они сами расплодят как кроликов убийц, маньяков, людей с черствыми сердцами, безразличных к чужому горю. И эта вся беда зайдет и в их дома", — пишет Арифм.

Как известно, 12 мая 2016 года на предприятии Сулеймана Асанова (караван-сарай "Салачыкъ") уже проводили массовую проверку (обыск).

Отмечается, что Сулейман Асанов выезжал на все обыски как гражданский активист, а свое кафе предоставлял для встреч активистов объединения "Крымская солидарность".

Также активисты подчеркивают, что у всех, кто подвергся обыску, есть дети: у Сулеймана Асанова 4 детей, у Сервера Зекирьяева 12 детей и в доме есть новорождённый ребёнок, у Сейрана Салиева 4 детей, у Мемета Белялова 1 ребёнок, у Тимура Ибрагимова 4 детей и в доме есть новорождённый ребёнок.

ФСБ РФ заявила 11 октября, что ликвидировала бахчисарайскую ячейку организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в России.

Как сообщалось ранее, 10 октября Милош Земан в ПАСЕ заявил, что считает аннексию Крыма Россией "завершенным делом", однако должна быть какая-то компенсация для Украины