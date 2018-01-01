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На Буковине водитель фуры сбил инспектора и "покатал" на капоте грузовика: видео

Сегодня, 03:45

Инспектор "Укртрансбезопасности" заявил в полицию о том, что неизвестный мужчина на грузовике сбил его.

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facebook.com/dtp.kiev.ua
Водитель одного из грузовиков сбил инспектора "Укртрансбезопасности" и прокатал его на капоте своего авто.

Соответствующее видео было опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook, а судя по подписи, действие происходило на Буковине.

"В 11:22 на линию "102" поступил вызов от инспектора "Укртрансбезопасности" о том, что неизвестный мужчина на грузовике сбил его и в настоящее время сбитый инспектор движется с ним на капоте. Также заявитель добавил, что водитель не собирается останавливаться и направляется в сторону Черновцов", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что под Николаевом перегруженные фуры затопили мост через Ингул.

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Теги:  
Буковина, фура, грузовик, инспектор
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