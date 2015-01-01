Нищета и гнилье из "гумконвоев". На Донбассе зреют бунты против российских оккупантов — разведка

Среди населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей наблюдается рост протестных настроений.

"Гумконвой" РФ на Донбассе Reuters

На оккупированной боевиками и российскими войсками территории Донбасса растут протестные настроения и недовольство действиями "властей".

Об этом идет речь в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Среди населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей наблюдается рост протестных настроений и недовольства действиями оккупационных кремлевских "властей"", — говорится в сообщении.

По данным разведки, такая ситуация в первую очередь складывается из-за систематической задолженности по выплатам заработной платы и пенсий.

"Большинство населения самопровозглашенных "республик" из-за отсутствия даже минимальных средств не имеет возможности на должном уровне отпраздновать Новогодние и Рождественские праздники", — отмечается в сообщении.

Также население недовольно низким качеством продуктов питания, поступающих с т.н. российскими "гумконвоями". "Постоянно фиксируется завоз низкокачественных, третьесортных товаров, в т.ч. мясной продукции и алкогольных напитков, которые не пользуются спросом даже в России и являются условно пригодными для употребления", — констатировали в ГУР.

Напомним, ранее сообщалось, что на Новый год командование подняло боевиков ЛНР — искали пьяных и дезертиров.