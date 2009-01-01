Новые договоренности о национальной памяти Украины и Польши, опубликовано видео

В последнее время участились акты вандализма или политические провокации относительно памятных знаков в Украине и Польше.

finanso.net Украина и Польша совместно будут охранять места национальной памяти.

Об этом договорились министры иностранных дел двух стран — Павел Климкин и Витольд Ващиковский, сообщает телеканал 24.

"Мы попробуем в будущем создать систему мониторинга, чтобы не допустить инцидентов. В последнее время мы все чаще сталкиваемся или с актами вандализма, или с политическими провокациями", — сказал министр МИД Польши.

Павел Климкин поддержал коллегу и добавил, что "мы не можем оставаться равнодушными, когда речь идет как о польском наследии в Украине, так и об украинском в Польше".

Напомним, в последнее время участились случаи осквернения памятников полякам на территории Украины. 10 января в селе Гута Пеняцкая повредили памятный знак жертвам трагических событий 1944 года. Тогда, по разным данным, нацисты убили от 500 до 800 поляков, мирного населения.

25 декабря в Быковне под Киевом, осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД.

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Видео: телеканал 24