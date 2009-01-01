Отхватили "орки" по полной. У Дебальцево силы АТО накрыли банду боевиков — 9 раненых и убитых

Есть данные, что среди боевиков был один "кадровый турист" или "Мордора".

Работает украинская артиллерия Facebook Дмитрия Муравского

В воскресенье, 5 марта, бойцы, защищающие Светлодарскую дугу, нанесли ответный удар по силам боевиков у Дебальцево, которые потеряли ранеными и убитыми 9 человек.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

"Бойцы 1-го батальона 54-й бригады в ответ на непрекращающиеся провокации и обстрелы своих передовых позиций, вчера вычислили и накрыли скопление орков на Светлодарской дуге", — сообщает волонтер.

По его данным, восемь боевиков получили ранения различной степени тяжести, еще один — уничтожен. Кроме того, есть "слухи", что среди них был один "кадровый турист" или "Мордора".

"Для более точного вычисления позиций противника бойцам очень помогают волонтёрские 7-дюймовые планшеты с специальными военными картами для точной "работы". Без них такие успешные задачи не решишь", — подчеркнул Юрий.

Напомним, несколькими днями ранее на Светлодарской дуге была уничтожена разведгруппа боевиков, "орки" просили прекратить огонь.