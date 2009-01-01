"Похищение длилось недолго". В сети бурно отреагировали на инцидент с нардепом Гончаренко

Пользователи отреагировали шквалом жестких шуток и комментариев
Нардеп Семен Семенченко опубликовал кадр из фильма "Кавказская пленница", с эпизодом похищения девушки-комсомолки.
В свою очередь, пользователи отреагировали шквалом жестких шуток и комментариев:
Bohdan Yaremenko Усі занепокоєні можуть нести листівки, плакати та м"які іграшки до фрагменту берлінського муру під німецьким посольством
Svitlana Azarova а тем временем Алеша в "полоне" пишет письмо Трампу :))
Elena Marchenko А в итоге окажется, что он банально упал в канализацию
Віктор Бурко ...за законами фізики, воно само має десь виплисти, бо таке не тоне...
Юрий Погребной Так, а кому заплатить, чтобы не возвращали?
Taras Tymo Шерше ля фам. Вкрали німці за наказом Меркель.
Oleg Paterilo Нет уж, похитили, значит похитили! Никаких выкупов, никаких переговоров, попробуют вернуть — стрелять на поражение!
Tanya Melnychenko А можна ще 449 вкрасти?
Konstantin Navrotsky похищение длилось недолго,бо в каментах такой ржач и издев начался,шо лешики подумали ,шо луче прекратить ...бо совсем засмеют)))
Ранее сообщалось, что Гончаренко выехал на встречу в Одессу и был похищен. Позже в прокуратуре сообщили, что нардеп находится в безопасности, а заказчиком похищения являлся депутат Лиманского райсовета Одесской области Кушнарев.