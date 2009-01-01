Пока в "армии ДНР" готовят учения, дезертиры бегут на подконтрольную Украине территорию

На КПП у Марьинки усилен пропускной режим.

Пункт пропуска dpsu.gov.ua

Дислоцированная в оккупированном Донецке1-го АК ДНР пополняет запасы материально-технического снабжения на "базах" оккупантов в Будённовском районе города.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, за последние сутки фиксировалось 6 грузовиков, перевозящих частично — ЗИП и ремкомплекты, частично — боеприпасы и снаряжение, а также три топливозаправщика армейского образца и один "гражданский" бензовоз.

А тем временем командование "1-го АК ДНР" спланировало на вторую половину января и февраль 2017-го ряд сборов и учений по подготовке специалистов узких военных специальностей. Особое внимание будет уделено сборам и учениям корректировщиков огня артиллерии и артиллерийских разведчиков (будет осваиваться новое оборудование, прибывшее из РФ), а также сапёров. В настоящее время в ряде бригад "1-го АК проходят сборы по доподготовке водителей.

В то же время на КПП боевиков на Марьинском направлении с начала января 2017 года введен более тщательный порядок проверки лиц, выезжающих на подконтрольную Украине территорию. Причиной резкого ужесточения пропускного режима является увеличение случаев выезда дезертиров, бежавших из частей и подразделений российско-террористических войск в связи с хроническими задержками в выплате денежного довольствия, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, несмотря на усиление мер российским оккупационным командованием, направленных на поддержание воинской дисциплины во "2-м АК ЛНР", растет число случаев дезертирства и небоевых потерь. Так, на 17 января в 6-м отдельном мотострелковом полку (Кадиевка) учтено до 80 военнослужащих, самовольно оставивших свои подразделения. Однако реальное число дезертиров в полку значительно больше.