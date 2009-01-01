Порошенко утвердил сроки очередных призывов и увольнений срочников в 2017 году

Срочников будут забирать на службу в апреле—мае и октябре—ноябре.

Петр Порошенко president.gov.ua

Президент Петр Порошенко подписал Указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2017 году".

Как сообщили в пресс-службе главы государства, документом определяются сроки проведения в текущем году очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу и увольнении в запас военнослужащих, которые выслужили установленные сроки срочной военной службы.

Согласно документу, из Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Государственной специальной службы транспорта, военнослужащие срочной службы, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр и выслужили установленные сроки срочной военной службы, будут уволены в запас в мае — июне и в октябре — ноябре 2017 года.

Другие военные-срочники, которые выслужили установленные сроки, будут освобождаться в запас в апреле — июне и в октябре — декабре этого же года.

В свою очередь призыв на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу, также будет осуществляться весной и осенью: в апреле — мае и октябре — ноябре 2017 года.

Президент также поручил Кабмину определить численность граждан Украины, которые подлежат призыву на срочную военную службу, а также объемы расходов для проведения очередных призывов в текущем году.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, кроме пункта 1 статьи 3, который вступает в силу 1 марта 2017 года, и пункта 2 статьи 3, который вступает в силу 1 сентября этого года.

Ранее сообщалось, что Генштаб готовит призыв в ВСУ офицеров запаса, не служивших в армии.