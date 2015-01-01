Рассказы волонтера. Сколько в среднем живет комвзвода и солдат на передке

"Ты на войне работаешь и за жизни отвечаешь", объяснил командир бойцу АТО.
Кстати о лицах. Бывают фотки, на которых прямо можно подписывать "мимика челюсти" или "продольные морщины верхней трети лба", а главная подпись под этим делом — вроде как счастье. Фасад такой чистый, прямо протравленный, а изнутри пустота. Холодная такая. Даже отвернуться охота. Ни пятнышка, ни складочки на белоснежной футболке, ни следа пыли на кроссовках, а на самом-то деле все иначе. Почти у всех. Так вот, на тех литовских фотках улыбались по-настоящему. От радости улыбались. И футболки почти у всех были зеленые. Мужские. Не для парада.
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— Ты знаешь вообще, солдат, какая средняя продолжительность жизни комвзвода и солдата на передке?
— Ну?..
— 2 часа. И у тебя, между прочим, тоже. Заруби себе это на носу.
— Черные такие у вас шуточки, товарищ командир.
— Прекрасно. Может вы хоть юмор понимать научитесь. Вообще непонятно, в каких еб...ях вас воспитывали. Что ни скажи — всё в обиду или в штыки. Деревня...
— Кто бы вас кормил, если не деревня. Вон живот будь здоров какой.
— Пузатыми у нас могут быть только я и замполит. Так что отставить разговорчики. Тебе расти и расти еще. И потом. Знаю я вас. Мамки, бабки, сестры картошку копали, а вы в сторонке похмелялись после вчерашнего или воду ведрами пили. Жажда же. Потом мешочек до погреба донесете и перекур. Куда же без него. Так день и прошел.
— Не надоело гадости говорить?
— Что, правда глаза колет?
— Вот можно было бы вас крепким словом укрыть, так спуску же потом не дадите.
— Не дам. Тут ты прав, конечно. И премии лишу. И вообще всего. Помнишь, как было?
— Так тот лейтенант преступником оказался.
— Еще бы. Решил подзаработать, гранаты украл, переложил их в ящике коноплей и через пост пытался перевезти.
— Так вы его сами и сдали.
— Мало того. Я его и выследил сам.
— Не боитесь, что мстить будет?
— Нет. А вот меня бояться надо и уважать. Ты на войне работаешь и за жизни отвечаешь. Понял?
— Понял.
— Вот и иди служи. Деревня...
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— Алло! Алло! Слышите? Фура сломалась. Не пошла.
— Не сможете приехать?
— Сегодня нет. Скорее всего завтра.
— Жаль.
— Да ладно, почему жаль?
— Мечтала пообщаться, сказать, что с руками все в порядке будет.
— Вы и про руки знаете?
— Конечно
— А я про вас вообще ничего не знаю.
— Рассказать?
— Расскажите, пожалуйста...
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P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.
Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.
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