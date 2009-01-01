Расстрел депутата в Черкассах. Секретарь горсовета назвал, что могло стать причиной убийства

Радуцкий подчеркнул, что его слова о лоббировании интересов застройщика городским головой можно расценивать как сообщение о преступлении.

Михаил Бинусов facebook.com/yevheniya.khudzik

Убийство депутата черкасского горсовета Михаила Бинусова связано со строительством на городской набережной.

Об этом cекретарь Черкасского горсовета Александр Радуцкий рассказал на совместной пресс-конференции с городскими депутатами 3 октября, сообщает vikka.ua.

"Эта ситуация уже освещалась в СМИ. Решением сессии депутаты отменили градостроительные условия для многоэтажной застройки на ул. Героев Днепра, 4. Туда зашли ООО "Будгарант" и ЧП "Шора". К фирме "Будгарант" причастен директор департамента архитектуры Артур Савин. Фирма зарегистрирована по адресу Чехова, 33. На этом участке расположен его двухэтажный дом. А ЧП "Шора" принадлежала Михаилу Бинусову", — отметил Радуцкий.

По его словам, инвесторы начали вкладывать средства, чтобы "протянуть" строительство. 17 сентября к нему и депутатам обратился представитель инвестора Артем Павлик, который сообщил, что на это уже потрачено миллион долларов. Эти средства были вложены в строительство на участке ЧП "Шора".

"Мы спросили: а кто же тебе пообещал? Он сказал, что имел договоренность с городским головой, — отметил Радуцкий. — Потом представитель инвестора сказал, что им нужно возвращать потраченный миллион долларов. Мол, ставки очень высоки".

Секретарь горсовета подчеркнул, что его слова о лоббировании интересов застройщика городским головой можно расценивать как сообщение о преступлении.

В то же время депутат Черкасского горсовета Николай Мырза добавил, что вопрос застройки набережной, кроме городского головы, также активно лоббировал депутат областного совета от "Батькивщины" Михаил Мушиек.

Напомним, ранее СМИ рассказали, кем был расстрелянный в Черкассах депутат.