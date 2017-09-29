В Черкассах из автомата Калашникова расстреляли депутата горсовета

В Черкассах, 28 сентября около 23:00, неизвестные из автомата Калашникова расстреляли председателя черкасской областной организации "УКРОП", депутата городского совета Михаила Бинусова.

Он погиб на месте, сообщает местное издание "Про Все".

На место происшествия прибыло руководство ГУ ЧП в Черкасской области, прокуратуры и СБУ.

"Михаил Бинусов был назначен в департамент жилищно-коммунального комплекса. Ему была поставлена задача побороть коррупцию в департаменте. Все потоки были полностью перекрыты", — рассказал в комментарии журналистам городской голова Анатолий Бондаренко.

Он также отметил, что общался с депутатом за час до убийства.

По предварительной информации, преступники произвели более 20 выстрелов из автомата Калашникова.

По информации пресс-офицера патрульной полиции Зои Вовк, "в полицию поступил вызов о стрельбе в районе Луначарского. По прибытию на место было обнаружено тело. Охранник гаражей во время события смотрел телевизор и услышал выстрелы, но подозрительных лиц не видел. По словам охранника, выстрелы были похожи на автоматные".

По ее словам, Бинусов припарковал авто в гараже и должен был сесть в другой автомобиль — друзей или знакомых. При этом их машина также была повреждена.

Ранее сообщалось, что был убит глава фракции ВО "Свобода" в Миргородском городском совете Полтавской области Олег Супруненко.

фото: provce.ck.ua