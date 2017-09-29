СМИ рассказали, кем был расстрелянный в Черкассах депутат

СМИ собрали главные факты из жизни погибшего депутата городского совета Черкасс Михаила Бинусова, которого неизвестные расстреляли из автомата Калашникова. У него остался маленький ребенок.

Стоит отметить, что политика убили возле гаражей неподалеку от городского кладбища №2, сообщает телеканал 24.

Бинусов был главой Черкасской областной организации УКРОПа (с 18 августа 2017 года) и депутатом горсовета Черкасс (з 2015 года). До этого возглавлял Госпотребинспекцию в Черкасской области.

В августе 2017-го был советником городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко.

По специальности Михаил Бинусов юрист и экономист. Окончил экономический факультет Черкасского государственного технологического университета и факультет правоведения Национального университета "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого".

В сентябре 2017-го Михаила Бинусова был назначен исполняющим обязанности начальника департамента ЖКХ Черкасского горсовета.

"Ему была поставлена задача побороть коррупцию в департаменте, все потоки были полностью перекрыты", — рассказал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко о новой должности Бинусова.

По его словам, он общался с Бинусовым по телефону за час до убийства.

За три дня до убийства с Бинусовим встречался бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили в рамках встречи с лидерами фракций Черкасс.

Кроме того, Бинусов владел магазинами в сквере "Юность", из-за чего был вовлечен в судебное дело. Перед этим объекты принадлежали семье черкасского экс-чиновника Виталия Дядченко. По информации местных СМИ, осенью 2016 года помещения "передарили" черкасскому депутату. Дядченко убеждал, что Бинусов незаконно владел магазинами, последний же заявлял, что его документы в надлежащем состоянии. В марте Дядченко даже устроил "осаду" этих магазинов силами своей охраны. Дело рассматривали в Сосновском районном суде.

В апреле Бинусову вручили подозрение в этом деле прямо во время заседания горсовета. Депутату инкриминировали сразу две статьи: умышленное неисполнение решения суда и противодействие законной хозяйственной деятельности. Бинусов заявлял, что о решении суда он не знал, а во время вручения подозрения ему не предоставили адвоката.

В декларации за 2016 Михаил Бинусов указал, что владеет частью нежилых помещений магазина "Юность", общей площадью 706,2 квадратных метров. Дата приобретения права собственности — 3 ноября 2016 года. В документе указано, что помещение ему подарил Роман Айларов.

Общая сумма доходов Бинусова в 2016 году составила 274 484 грн (без учета подаренных помещений). Источники дохода — зарплата, пенсия и доход от предоставления имущества в аренду. Кроме того, Бинусов указал в декларации за 2016 получение займа в размере 9 100 000 грн и обязательства по ипотечному договору на ту же сумму.

Напомним, 28 сентября был убит депутат городского совета Михаил Бинусов.