Реалии ЛНР. Боевики придумали "законный" способ грабежа квартир

Для проникновения в жилище боевики обещают формировать комиссии.

Боевики ЛНР, иллюстрация hvylya.net

террористической ЛНР "совет министров" утвердил постановление "Об утверждении порядка проникновения в жилище" под предлогом "ликвидации повреждений, причиненных в результате боевых действий".

Соответствующий "документ" опубликован на сайте "совмина" ЛНР, сообщает "Обозреватель".

В "постановлении" указано, что "в администрациях городов и районов ЛНР должны быть сформированы списки жилищ, которые имеют повреждения и препятствуют предоставлению жилищно-коммунальных услуг остальным жильцам".

Для проникновения в жилище боевики обещают формировать комиссии, в которые должны войти два представителя "администрации", два представителя организации, обслуживающей жилище, три жильца многоквартирного дома или соседи, если ремонт проводится в домовладении.

После вскрытия дома или квартиры террористы будут менять замки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Красном Луче сильно пьяные "мотострелки" ЛНР сорвали уроки в школе, угрожали учителям.