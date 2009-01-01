Российским военным запретили возвращаться в РФ из оккупированного Донбасса — разведка

Так российское оккупационное командование пытается предотвратить дезертирство среди боевиков.

скриншот, 112 Украина

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороні в Facebook.

"Российское оккупационное командование продолжает мероприятия по снижению уровня неукомплектованности личным составом и предупреждения случаев дезертирства в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ПО (Ростов-на-Дону) ВС РФ", — говорится в сообщении.

Также в ГУР отметили, что с конца декабря 2016 года ФСБ России начала активно вербовать студентов ВУЗов Украины и РФ, которые имеют родственников на неподконтрольной Украине территории.

Согласно сообщению, большинство военнослужащих-контрактников из числа местного населения не желают продлевать контракты, а российские военнослужащие характеризуются низкими морально-психологическими качествами.

"9 января проверка тридцати двух кандидатов для прохождения службы, которые прибыли с территории России для пополнения 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ, показала, что двадцать восемь из них оказались непригодны по состоянию здоровья и склонны к злоупотреблению алкогольными напитками и наркотическими веществами", — говорится в сообщении.

Ранее в ГУР сообщали, что в соединениях и частях 2-го "армейского корпуса" ЛНР увеличивается количество случаев дезертирства и самоубийств, что связано с физическим и морально-психологическим перегрузкам личного состава.