Румынский блогер делает феноменальные инсталляции с книгами: фото

Юноша привносит в соцсети интерес к печатным изданиям.

Талантливый фотограф из Румынии Джеймс Тревин имеет большую библиотеку в своем доме. Ежегодно парень пополняет ее все новыми изданиями, а его книжная полка уже занимает всю стену в помещении.

Однажды он решил создать оригинальное фото со своими любимыми произведениями и опубликовал его в Instagram.

Это впоследствии и дало толчок к серии снимков, которые получили большую популярность в соцсети. На снимках Джеймс Тревин показывает героев из фильмов киностудии Marvel, сказочных персонажей, или же просто воплощает креативные идеи. Результаты его творчества поражают и пользуются популярностью о почитателей таланта художника. А снимков в соцсети уже собралось на полноценную выставку.

Напомним, комик из Ивано-Франковска, которого в Instagram можно найти по нику prosto_doyle, создает смешные коллажи на украинских звезд и блогеров.

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