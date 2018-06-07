Это нужно видеть: украинец весело троллит снимки звезд и блогеров

Комик из Ивано-Франковска, которого в Instagram можно найти по нику prosto_doyle, создает смешные коллажи на украинских звезд и блогеров.

На своей странице в соцсети он создает коллажи из двух фото: слева он обычно ставит снимок звезды, а справа – свою пародию на фото.

Реквизиты, которые есть на снимках артистов, он обычно заменяет на забавные, либо абсурдные вещи: например, на фото с Владом Ямой он вместо шарфа накрутил на шею туалетную бумагу, или как на фото с Тиной Кароль он сымитировал грудь волосатыми коленками.