Русский язык в Киеве, или Как украинский слон громит свою посудную лавку

Большинство населения украинских городов, включая столицу, говорит и думает на русском, и с этим необходимо считаться.

Непрекращающееся бурление в недрах украинского политикума на фоне регулярного нарушения требований регламента и статей Конституции вызывает нарастающую тревогу и озабоченность в обществе. Соответственно, на повестку дня всё явственней выдвигается тезис — до каких пор в Украине власть будет представлена командой очередных политических импотентов, которые на четвёртом году своей каденции так и не смогли предложить народу реальные пути выхода страны из затянувшегося кризиса. Наоборот — налицо наличие негативных тенденций в реализации внешней и, особенно, внутренней государственной политики. Незначительные успехи, достигнутые на международных площадках, нивелируются отрицательным восприятием затеянного властью реформирования в важных сферах жизнедеятельности государства, о чём свидетельствуют многочисленные опросы общественного мнения.

Предлагаю сосредоточиться хотя бы на образовательной реформе, принятие которой в виде соответствующего закона вызвало небывалый резонанс как внутри Украины, так и за её пределами. Горе-реформаторы заварили такую кашу, что расхлёбывать её придется не одно десятилетие. Мало того, что ввели 12-летнее обучение в средней школе (кто-то из политиков съязвил по этому поводу, что теперь при школах придётся обустраивать ясли на время, пока молодые мамы будут сидеть за партами), так ещё основательно поиздевались над программой обучения, втиснув, например, восемь образовательных дисциплин в одну с ничего не говорящим названием "Человек и природа". Но больше всего дров было вброшено в тлеющий костёр языкового противостояния. Вроде бы незначительные изменения в регламенте использования государственного языка и языков национальных меньшинств в образовательном процессе моментально вызвали бурную негативную реакцию в некоторых соседних странах, а именно: Венгрии, Молдове, Польше, Румынии, России и даже далекой Греции, которые усмотрели в этом реформировании (наверно, не без оснований) признаки "языковой" дискриминации для представителей своих этносов, компактно проживающих в Украине.

Замечу, что перечисленные страны (кроме России, являющейся агрессором) не первые, с кем Украина по своей инициативе умудрилась побить горшки. Вначале отношения испортились с Израилем, после того как киевские власти в июне-июле 2016 года переименовали проспект генерала Ватутина, где находится единственная на Левом берегу Киева синагога, на проспект Романа Шухевича, к которому у всех евреев однозначно негативное отношение за его откровенно юдофобские взгляды и участие в Холокосте, а Московский проспект стал проспектом имени Степана Бандеры. Израильский публицист Авраам Шмулевич высказал своё мнение по этому поводу в том смысле, что киевским властям надо было для полноты картины дать проспекту Шухевича название: "имени гауптмана СС Шухевича", коим он на самом деле и являлся. Не вызывает восторга у израильтян и тот факт, что печально известный Бабий Яр, место массового расстрела евреев во время войны, находится на улице имени Елены Телиги — активистки ОУН. Вплоть до своего ареста в феврале 1942 года Телига была штатной сотрудницей газеты "Українське слово", издаваемой в Киеве с разрешения оккупационных властей. Газета восхваляла нацистский режим и лично Гитлера, а 2 октября 1941 года, когда в Бабьем Яру полным ходом шли расстрелы, опубликовала материал под названием: "Главный враг украинского народа — жид". Параллельно Елена Телига издавала еженедельник "Литавры", в котором одобряла казни в Бабьем Яру. Видимо в благодарность за это Телиге не так давно установили памятник на территории мемориала в нескольких десятках метров от монумента жертвам расстрелов.

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К израильтянам тут же присоединились поляки, для которых имена Бандеры и Шухевича являются сильнейшим раздражителем, поскольку их они напрямую связывают с трагическими событиями, названными впоследствии "Волынской резней".

Всё же вернёмся к вопросу о языках. Исторически так сложилось, что Украина в течение нескольких веков была ареной активных процессов, в результате которых сформировалось современное украинское общество, представленное различными этносами. Согласно переписи населения, в 2001-м году в Украине проживало 77,8% украинцев и 17,3% русских, на долю других национальностей выпадало около 5% от общей численности. Этими цифрами любят манипулировать политики и общественные деятели националистической направленности, заявляющие, что при таком раскладе украинский язык безоговорочно должен быть единственным государственным, а все граждане Украины обязаны им владеть и главное — применять во всех сферах общественной жизни и хозяйственной деятельности. Казалось бы — вполне законное требование. Но… В подобных заявлениях кроется значительная доля лукавства. Объясню почему. Дело в том, что принадлежность украинских граждан к тому или иному этносу не отражает реальной картины при определении языковой мозаики. Усиленно тиражируемое утверждение о том, что: "переважна більшість українських громадян спілкується виключно українською мовою", легко опровергается. На самом деле, реалии таковы, что большинство населения украинских городов, включая столицу, разговаривает и думает на русском языке, и с этим необходимо считаться. Характерные сцены из постановки театра абсурда, когда в вагонах метро информация подаётся на украинском и коверканном английском, в то время, как большинство пассажиров — русскоязычные.

В своё время завзятые хлопцы, сошедшие с Карпатских гор, явно переусердствовали в популяризации идей поголовной украинизации. Я хорошо помню телевизионные сюжеты с десантами националистов, возглавляемых неугомонным Степаном Хмарой, тогда ещё народным депутатом. Шествуя по улицам городов Крыма и Донбасса, они выкрикивали речёвки и лозунги о грядущей всеобщей украинизации, чем оказывали медвежью услугу власти, формируя у местных жителей негативное отношение к пришельцам, как носителям угрозы "бандеризации" всей страны.

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Перца своими высказываниями добавляют лжепатриоты типа свободовцев Олега Тягнибока, Ирины Фарион, Игоря Мирошниченко, предложившего бить плетями учителей, посмевших разговаривать на русском языке, и "лабуха" Олега Скрипки, публично назвавшего всех русскоязычных идиотами, которых надо содержать в психушках. Если следовать логике этих маргиналов, толком ничего не умеющих, кроме как молоть языком в националистическом угаре, то недочеловеками надо считать: выдающихся врачей Владимира Филатова, Николая Амосова и Александра Шалимова, лечивших людей независимо от их национальной идентификации; выдающихся авиаконструкторов Олега Антонова и Петра Балабуева, без которых не бороздили бы пятый океан знаменитые "Антеи", "Русланы" и "Мрія"; выдающегося учёного Евгения Патона, основателя Института электросварки и мостостроения. Этот список можно продолжать бесконечно. А вся их беда заключается в том, что они, прославляя Украину своим трудом, были этническими русскими и, соответственно, предпочитали общаться на русском языке.

Приведу красноречивый аргумент. Статистика утверждает, что от 70 до 80% всей периодики в Украине издаётся на русском языке, примерно такое же соотношение и в медийном пространстве. И всё потому, что эта сфера человеческих взаимоотношений существует по законам рынка, а не политики. А в рыночных отношениях предложение определяется спросом, но никак не словоблудием маргиналов от политики, пытающихся выдавать желаемое за действительное.

В связи с этим, хочу напомнить, что, например, в Канаде два государственных языка — французский и английский. И это при том, что франкофоны сосредоточены в основном в одной провинции Квебек и составляют менее 25% населения страны. И Канада — не единственная страна, где языковые проблемы, в отличие от Украины, решались демократично, без накала страстей. Так что Украине ещё предстоит пройти долгий и тернистый путь для выработки консенсуса при решении этой непростой задачи.

И напоследок не могу обойти вниманием скандальную пенсионную реформу, получившую силу закона после подписания 8 октября президентом Украины и которую политический аналитик Дмитрий Корнейчук назвал пенсионным геноцидом, поскольку, эта реформа неизбежно приведёт к значительному увеличению необходимой для оформления пенсии выслуги лет и, соответственно, пенсионного возраста, а многие украинцы вообще рискуют остаться без пенсии. До этого реформу несколько месяцев подряд на все лады расхваливали премьер Владимир Гройсман, вице-премьер Павел Розенко и министр социальной политики Андрей Рева, акцентируя внимание на освобождении работающих пенсионеров от дискриминационного 15-процентного налога, введенного правительством Арсения Яценюка, и увеличении размера минимальной пенсии аж на 140 гривен. Кто-то из блогеров горько пошутил по этому поводу — все, кто жил впроголодь на пенсию 1300 гривен, теперь будут шиковать на 1452 гривны.

Для справки. По курсу НБУ на 10 октября повышенная минимальная пенсия теперь составит целых 45 евро, а средняя едва дотянет до 75-77 евро — это в три раза меньше, чем в Эстонии и Литве, в четыре раза — чем в Латвии, в 25 раз меньше, чем в Греции, и в 44 раза — чем в Люксембурге!

Как говаривал великий вождь и учитель товарищ Сталин — жить стало лучше, жить стало веселей.

Олег КОРШУНОВ, Заслуженный штурман-испытатель СССР