Клоуны в Раде, или Гримасы украинского "сьогодення"

Российский экономист, старший научный сотрудник вашингтонского Института Катона, экс-советник президента РФ Андрей Илларионов в недавней беседе с телеведущей Олесей Бацман высказал мнение о том, что украинский народ вынужден на самом деле вести две войны. Одну горячую на Донбассе против кремлёвских наёмников, а вторую — латентную с "пятой колонной" в лице симпатиков путинского режима и представителей причудливого конгломерата, состоящего из криминально-олигархических кланов, влияющих на все сферы общественно-политической жизни страны. И если завершение первой войны в недалёком будущем ещё возможно, то вторая, похоже, пришла всерьёз и надолго.

Как сказал кто-то из ранних американских миллионеров — не спрашивайте, откуда у меня появился первый миллион, намекая на не совсем законное его происхождение. Эту универсальную формулу можно применить и ко всем нашим толстосумам. Источник их богатства — криминал в различных его проявлениях. А учитывая, что привычка становится второй натурой, нет никакой надежды, что они когда-нибудь покаются и начнут возвращать награбленное народу (Виктор Янукович со своей сворой — показательный тому пример). Именно поэтому большинство украинских "очільників", дорвавшихся до мест сосредоточения денежных знаков, будь то казна, транши МВФ, доходы предприятий и т. п., считают своим долгом набить ими свои карманы любыми возможными способами.

Я уже писал о том, что чиновник не самого крупного калибра, возглавляющий НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев — один из инициаторов увеличения коммунальных платежей для населения — пытался за государственный счёт обзавестись сверх того, что ему положено по штатному расписанию, бронированным "Мерседесом" стоимостью 200 тысяч вечнозелёных. А недавно узнал, что официальная зарплата у этого "юного дарования" составляет 1,041 млн гривен в месяц, плюс такая же ежемесячная премия и плюс ещё такая же на нерегулярной основе. Итого — 3 млн 123 тыс.! Как, иронизируя по этому поводу, сказал мой знакомый — 3 миллиона понятно за что, а за что 123 тысячи? Причём, надо полагать, такая зарплата не единственный источник его доходов.

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Ещё пример из той же серии разграбления под благовидным предлогом. В августе дотошные журналисты обнародовали информацию о том, что восемь рядовых госисполнителей Минюста получили "винагороду" за два месяца 2017 года в размере 23 млн гривен! Это же как надо было потеть на производстве, чтобы их труд оценили в такую колоссальную сумму.

А что творят "народные избранники" под куполом главного цирка страны. Все уже давно привыкли к тому, что половина из них регулярно не является на работу, но тут они нашли выход из положения с помощью нехитрого приёма под названием "кнопкодавство". В нужный момент, когда объявляется процедура голосования, немногочисленные депутаты, осчастливившие Верховную Раду своим присутствием, сбегаются из кулуаров и буфетов в зал заседаний для того, чтобы нажать нужную кнопку за себя и "за того парня". Примерно так выглядит наш "украинский парламентаризм".

Чтобы народ не скучал и не засыпал перед экранами "зомбоящиков", на арене время от времени появляются специально обученные клоуны. Один из них, пожалуй, самый одиозный, который с вилами наперевес, уже забодал всех набившими оскомину лозунгами и призывами, решил добавить себе популярности за счёт Юлии Тимошенко — конкурентки в парламентском противостоянии, некогда поднявшей его из грязи и зачем-то приведшей в большую политику. Спущенный с поводка могущественным хозяином, "борец за народное счастье" набросился на неё с яростью добермана, не выбирая эпитетов. Её месть, как утверждает молва, была по-женски изобретательной и сокрушительной — вскоре в Киеве появились билборды двусмысленного содержания. На одном из них наш герой был изображён сидящим под наряженной ёлкой, а надпись гласила: "Кожному українцю СОСНУ на новорічні свята". На другом бывший премьер Николай Азаров в присущей ему манере утверждал: "Олег Ляшко — справжний ПИДАРОК для Украины и украинцив".

Другой "красавец" свирепого вида, со всех каналов ТВ, куда его имели неосторожность пригласить, угрожал перестрелять из наградного "Калаша" Михаила Саакашвили и всех его сторонников при попытке пересечения ими польско-украинской границы. Но почему-то своей угрозы не осуществил — видимо не было отмашки.

А каких только фокусников нет в рядах "можновладців", отвечающих за экономику и финансы. Чего стоит, например, главный банкир страны г-жа Гонтарева, обрушившая национальную валюту и нокаутировавшая банковский сектор (надо полагать, не только по своей инициативе). Сразу видно — большой профессионал по части "распилов" и "откатов".

А вот ещё один характерный пример уничтожения целой отрасли, когда-то являвшейся национальной гордостью. Всему миру известна продукция украинских авиастроителей. Самолёты марки "Ан" можно было встретить в любом уголке планеты. Сейчас некогда успешное госпредприятие "Антонов" агонизирует во многом благодаря "чуткому руководству" назначенной президентом команды "кризисных менеджеров", пришедших из автомобильного бизнеса. Через два года, после того, как "шиномонтаж" облажался по полной, доведя предприятие до состояния, когда "клиент скорее мёртв, чем жив", на смену им прислали порулить (только не смейтесь) кандидата философских наук, видимо, чтобы добить фирму окончательно. Цинизм ситуации очевиден.

Кстати, мощнейшую государственную структуру "Укроборонпром" возглавляет, кто бы вы думали? Правильно — тоже автодилер и тоже из команды президента. Откуда такое влечение к владельцам автосалонов?

Вот так и живём среди всякого отребья, называющего себя элитой. Грустно и обидно за украинский народ.

И напоследок приведу высказывание одного из немногих адекватных политиков, сохранившего честь и совесть, бывшего народного депутата Украины Андрея Сенченко:

"Сегодня Украина — страна неплатёжеспособных потребителей и неконкурентноспособных производителей, задавленных монопольно установленными тарифами, лишёнными доступа к финансовым ресурсам и не защищённых от произвола властей".

Как говорится — не в бровь, а в глаз.