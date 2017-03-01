Самолеты, бронекатера и ракеты. Разработки украинской оборонки презентовали в Малайзии

"Укроборонпром" ставит своей целью привлечь иностранных производителей к взаимовыгодному сотрудничеству.

Разработки украинской оборонки презентовали в Малайзии ukroboronprom.com.ua

Впервые представлены разработки украинского военно-промышленного комплекса на международной оборонной выставке LIMA-2017, которая проходит 21-25 марта в Лангкави (Малайзия).

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

"Более десяти инновационных образцов военной техники представлены на объединенной экспозиции концерна общей площадью более 60 кв. м. Среди главных — самолеты Ан-178 и Ан-148-300-МП, бронированный артиллерийский катер "Гюрза" и десантно-штурмовой катер "Кентавр". На стенде также представлен ряд авиационных и противотанковых ракет различных модификаций и беспилотная техника", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на этой выставке "Укроборонпром" ставит своей целью привлечь иностранных производителей к взаимовыгодному сотрудничеству и продемонстрировать инвесторам перспективность украинского оборонного комплекса.

По информации пресс-службы, LIMA — международная оборонная выставка, которая проводится с 1991 года на малайзийском острове Лангкави под патронатом министерства обороны Малайзии раз в два года. Общая площадь выставки — 120 тыс. кв. м. В этом году организаторы планируют привлечь 550 компаний из 38 стран мира.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский БТР "Фантом" занял второе место на международной выставке.

Фото: ukroboronprom.com.ua.