СБУ показала новые доказательства российских войск на Донбассе, опубликованы фото

Оперативники прорабатывали информацию о присутствии в "серой зоне" диверсантов ДНР.

Служба Безопасности Украины (СБУ) задокументировала очередной факт присутствия российских войск на Донбассе.

Как сообщает пресс-центр СБУ в Facbook, оперативники прорабатывали информацию о присутствии в "серой зоне" диверсионной группы боевиков так называемой ДНР.

"Во время зачистки "серой зоны" в районе н.п. Славное Марьинского района Донецкой области оперативники СБУ задокументировали факт, который в очередной раз подтверждает присутствие военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины", — говорится в сообщении.

"Правоохранители обнаружили на территории часть обгоревшего портфеля десантника (с маркировкой ЗАО "БШГК" г. Богородск РД-54 ТО 90-04-03-93 арт. 3451-ПУ -БШ 4 Августа). Ранец является элементом боевого снаряжения военнослужащих ВС РФ, о чем указывает клеймо фабрики-производителя и цветовая гамма, которая используется в российской армии", — сказано в сообщении.

Также сотрудники СБУ обнаружили короб с лентами и патронами калибра 7,62 мм общим количеством 200 единиц, две гранаты (Ф-1, РГД-5), противопехотную мину МОН-50 и индивидуальный перевязочный пакет. В СБУ также публикуют соответствующие фотографии.

Ранее в Минобороны сообщили, что на востоке Украины военнослужащие РФ продолжают самовольно оставлять передовые позиции, поскольку не хотят выполнять преступные приказы об обстреле мирного населения и участвовать в боевых действиях.